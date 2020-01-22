Россиянки вышли в полуфинал ЧЕ по водному поло

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал чемпионата Европы. Это произошло впервые с 2012 года. Добиться такого успеха удалось благодаря победе над неуступчивыми итальянками.