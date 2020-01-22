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Australian Open. Серена проиграла Ван Цян, Барти вышла в 1/8 финала, Возняцки, Александрова выбыли, Осака встретится с Гауфф

В пятницу на Australian Open первая ракетка России Екатерина Александрова проиграла финалистке прошлого года Петре Квитовой, Серена Уильямс – Ван Цян. Наоми Осака встретится с Кори Гауфф.
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