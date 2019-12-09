Игорь Акинфеев: «Такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. Перемены давно назрели»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выразил недовольство работой судейского корпуса в этом сезоне РПЛ. — Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу.