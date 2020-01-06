Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ с 25 голами в 15 стартовых сезонах

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Оттавой» (6:1). В нынешней регулярке у Овечкина 26 голов.