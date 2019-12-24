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Плющенко назвал настоящим поступком решение Медведевой выступать на ЧР после поломки коньков

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о решении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой продолжить выступление на чемпионате России после поломки коньков.
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Команда Путина вновь победила в хоккейном матче на Красной площади

Матч любительской Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился поздно вечером в среду со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент РФ Владимир Путин, больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

НХЛ. Записи матчей

02:36:10
Ванкувер — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:15
Вегас — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:46
Лос-Анджелес — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:31
Чикаго — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:44:33
Виннипег — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:37:31
Нэшвилл — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:15
Оттава — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:32
Тампа-Бэй — Флорида
Яндекс.Эфир
02:44:11
Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:47:35
Бостон — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:33:37
Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019
Яндекс.Эфир
02:35:12
Миннесота — Калгари
Яндекс.Эфир
02:42:33
Торонто — Каролина
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