Команда Путина вновь победила в хоккейном матче на Красной площади

Матч любительской Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади завершился поздно вечером в среду со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент РФ Владимир Путин, больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.