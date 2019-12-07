Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.