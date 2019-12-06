Косторная: Я катаюсь не ради рекордов

Алена Косторная, которая лидирует после короткой программы в финале Гран-при, рассказала в интервью пресс-службе Международного союза конькобежцев (ИСУ), что для нее значит рекорд мира 85,45 балла, который она сегодня обновила.