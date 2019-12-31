Сборная Казахстана потерпела третье поражение на МЧМ-2020, пропустив семь шайб от финнов

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная Финляндии обыграла Казахстан со счётом 7:1. Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею В первом периоде голами в составе сборной Суоми отметились Патрик Пуйстола и Кристиан Танус, на что хоккеисты Казахстана ответили голом Андрея Буяльского.