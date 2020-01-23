НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАгент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛГорячкина в последней партии не оставила китаянке шансов, матч за шахматную корону завершится на тай-брейкеЧемпионат Европы проходит в ангаре, который Тарасова назвала сараем. Мы посмотрели сами – это реально сарайНадаль подряд вытащил укороченный и дотянулся до высокого мяча – награда нашла РафуАрест А. Емельяненко не повлияет на проведение его боя с ИсмаиловымАгент Варга: По Соболеву есть предметный интерес со стороны клубов АПЛФутбольный агент Шандор Варга рассказал, что нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым интересуются в Англии.рекламаОтец французских биатлонистов ушел в горы и исчезФранцуз Жиль Клод, отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода, пропал без вести в северном Квебеке (Канада). Об этом сообщает Lejsl.Отставание СКА от главного конкурента по Западной конференции выросло до 7 очковПосле молодежного чемпионата мира, где за сборную России выступала петербургская тройка Василий Подколзин - Иван Морозов - Кирилл Марченко, она на стабильной основе и в полном составе играет в СКА.Черчесов назвал разумным решением аренду Кокорина в «Сочи»Global Look Press Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал сообщения о переходе Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды.Чалова могут позвать в «Челси», Кокорин все еще не определился. Трансферный онлайнОчередной трансферный онлайн вашему вниманию. Ветка обновляется. "Динамо" договорилось о трансфере Комличенко.Югорчанка выступит за Россию в полуфинальном матче чемпионата Европы по водному полоЮгорская ватерполистка Анна Тимофеева помогла сборной России выйти в полуфинал чемпионата Европы по водному поло. Международные соревнования проходят в Венгрии. Накануне состоялись первые игры на вылет.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ЛиверпульНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаМирандес1 : 0СельтаИдёт 2-й таймКубок Испании1/16 ФиналаЭбро0 : 1ЛеганесИдёт 2-й таймКубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано— : —БетисНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаКультураль Леонеса— : —АтлетикоНачало в 15:00Кубок Испании1/16 ФиналаБадахос— : —ЭйбарНачало в 15:00Кубок Турции1/8 ФиналаГалатасарай2 : 1РизеспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор2 : 1СивасспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаЩербакова и Косторная дважды упали на тренировке произвольной перед ЧЕРоссийские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная с падениями откатали произвольные программы на тренировке перед стартом выступлений на чемпионате Европы.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил договорённость с "Сочи" о переходе Александра Кокорина. Игрок будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона.рекламаРоссия — США: видеотрансляция финала хоккейного турнира юношеской ОлимпиадыСегодня, 22 января, юниорская сборная России U16 (игроки до 16 лет) сыграет против сверстников из США в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр.В WADA объяснили, почему приостановлена аккредитация московской антидопинговой лабораторииПресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) прокомментировала решение приостановить аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.