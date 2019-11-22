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Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
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Международный антидопинговый регулятор отстранил от должности главу ВФЛА

Агентство Athletic Integrity Unit (AIU), занимающееся борьбой со злоупотреблениями и допингом в лёгкой атлетике, временно отстранило от должности главу Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.
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УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации после матча группового отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной России (4:1), сообщает пресс-служба организации.

НХЛ. Записи матчей

Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019
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Детройт — Каролина. 25.11.2019
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Флорида — Баффало. 25.11.2019
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Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019
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Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019
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Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019
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Даллас — Чикаго. 24.11.2019
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Виннипег — Коламбус. 24.11.2019
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Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019
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Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019
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Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019
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Колорадо — Торонто. 24.11.2019
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Каролина — Флорида. 24.11.2019
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Бостон — Миннесота. 24.11.2019
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Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019
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Филадельфия — Калгари. 23.11.2019
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Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019
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Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019
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Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019
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02:45:59
Лос-Анджелес - Эдмонтон
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02:46:39
Вегас - Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:33:55
Аризона — Торонто. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:41:07
Даллас — Виннипег. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:22
Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:36:01
Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:42:37
Миннесота — Колорадо. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:45:15
Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:57:54
Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:42:11
Флорида — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:36:49
Бостон — Баффало. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:39:12
Каролина — Филадельфия. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:34:24
Коламбус — Детройт. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
02:47:57
Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:53:22
Монреаль – Оттава
Яндекс.Эфир
02:41:23
Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Вегас – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:24
Калгари – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:26
Даллас – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:13
Чикаго – Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:24
Нэшвилл – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:46:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:41:43
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:10
Нью-Джерси – Бостон
Яндекс.Эфир
02:49:54
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:37:54
Баффало – Миннесота
Яндекс.Эфир
02:36:15
Флорида – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:34:42
Коламбус – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:20
Аризона – Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:50:45
Вашингтон – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:38:20
Чикаго – Баффало
Яндекс.Эфир
02:53:00
Вегас – Калгари
Яндекс.Эфир