19-летний Холанн оформил хет-трик за 23 минуты в дебютном матче за «Боруссию»

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн забил через три минуты после выхода на поле в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию» в 18-м туре бундеслиги.