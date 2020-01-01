Слуцкий - Кокорину: у нас скучно? Не так весело, как у тебя было в последнее время

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий пошутил над Александром Кокориным в социальных сетях, припомнив заключение нападающего "Зенита" в колонии общего режима Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий в своем инстаграме выложил фотографии футболистов "Рубина" и находящегося на просмотре в казанской команде Дмитрий Тарасова, сравнив их с игроками других клубов или просто известными людьми.