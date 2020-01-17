Снова с деревянной медалью. России не хватает скорости

Стреляли сегодня хорошо Рупольдинг (Германия) Кубок мира Мужчины Эстафета 4 х 7,5 км 1. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе) — 1:18.11,2 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов) 2. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Ветле Кристиансен) — 1.12,2 (0 + 10) 3. Австрия (Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард) — 1.24,3 (0 + 4) 4. Россия (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.32,3 (0 + 5) 5. Германия (Роман Рес, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 2.13,1 (0 + 12) 6. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Никита Лобостов, Роман Елетнов) — 2.39,0 (1 + 9) Беглого взгляда на составы было достаточно, чтобы понять: для России многое будет зависеть от третьего этапа.