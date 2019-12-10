ВАДА отстранило Россию на четыре года единогласным решением исполкома!

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.