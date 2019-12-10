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ВАДА отстранило Россию на четыре года единогласным решением исполкома!

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
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НХЛ. Записи матчей

Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
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Вегас — Чикаго
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Ванкувер — Торонто
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Эдмонтон — Каролина
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Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:20
Даллас — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:55
Виннипег — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:35
Нэшвилл — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
03:07:05
Миннесота — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:35:00
Баффало — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:36:20
Питтсбург — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:40:36
Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
02:41:34
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:23
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:21:45
Бостон — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:39:00
Каролина — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:40:05
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:00
Сент-Луис — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:05
Флорида — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:49:30
Ванкувер — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:30
Филадельфия — Оттава
Яндекс.Эфир
02:47:02
Анахайм — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:46:20
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:30
Питтсбург — Аризона
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02:32:12
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
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«Мы получили то, что заслужили». Чемпион ОИ Тихонов поддержал отстранение России

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что поддерживает решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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