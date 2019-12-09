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Амброс Мартин: «Мы удовлетворены результатами, но идем от игры к игре»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин после победы над Черногорией (35:28) на чемпионате мира отметил, что пока не задумывается о финале турнира, хотя его подопечные уже досрочно обеспечили себе место в полуфинале.
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Вашингтон — Бостон
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02:38:25
Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:38:35
Вегас — Чикаго
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02:28:05
Ванкувер — Торонто
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02:42:35
Эдмонтон — Каролина
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02:37:25
Аризона — Калгари
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02:38:20
Даллас — Нью-Джерси
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02:39:55
Виннипег — Детройт
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02:43:35
Нэшвилл — Сан-Хосе
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03:07:05
Миннесота — Анахайм
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02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
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02:35:00
Баффало — Сент-Луис
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02:36:20
Питтсбург — Монреаль
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02:40:36
Колорадо — Калгари
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02:41:34
Оттава — Бостон
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02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
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02:46:23
Вашингтон — Коламбус
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02:35:10
Эдмонтон — Баффало
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02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:41:21
Калгари — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:32:49
Даллас — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:05
Нэшвилл — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:21:45
Бостон — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:39:00
Каролина — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:40:05
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:38:50
Тампа-Бэй — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:00
Сент-Луис — Торонто
Яндекс.Эфир
02:35:05
Флорида — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:49:30
Ванкувер — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:30
Филадельфия — Оттава
Яндекс.Эфир
02:47:02
Анахайм — Вашингтон
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02:36:52
Эдмонтон — Лос-Анджелес
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02:46:20
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:36:30
Питтсбург — Аризона
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02:32:12
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
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Джек Робертсон: «ВАДА теперь больше подходит клеймо комнатной собачки России»

Джек Робертсон, занимавшийся расследованием системы применения допинга в России, отреагировал на решение ВАДА, согласно которому российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом.
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