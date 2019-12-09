НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемДмитрий Сычев объявил о завершении футбольной карьерыСборная России по боксу отказалась ехать на Олимпиаду без флагаЕфимова об отстранении российских спортсменов: это какие-то политические игрыРоссияне предположили, как поступят спортсмены после вердикта WADA66 российских легкоатлетов находятся под подозрением ВАДАДмитрий Сычев объявил о завершении футбольной карьерыБывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев объявил о завершении спортивной карьеры. 36-летний футболист сообщил об этом решении, опубликовав пост на своей странице в Instagram.реклама«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги ЧемпионовКоманда Сергея Семака заняла четвертое место в группе, набрав семь очков.Медведев призвал российские спортивные организации обжаловать решение WADAРоссийские спортивные организации должны обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который лишил Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.Амброс Мартин: «Мы удовлетворены результатами, но идем от игры к игре»Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин после победы над Черногорией (35:28) на чемпионате мира отметил, что пока не задумывается о финале турнира, хотя его подопечные уже досрочно обеспечили себе место в полуфинале.Анчелотти отправлен в отставку с поста главного тренера «Наполи»«Наполи» после разгромной победы над «Генком» в Лиге чемпионов всё же решил объявить от отставке главного тренера Карло Анчелотти.Аршавин назвал причину неудач российских клубов в еврокубкахБывший игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин объяснил причину неудач российских футбольных команд в еврокубковых соревнованиях.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапДинамо (Загреб)— : —Манчестер СитиНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапШахтер— : —АталантаНачало в 12:55Лига чемпионовГрупповой этапБрюгге— : —РеалНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапПари Сен-Жермен— : —ГалатасарайНачало в 15:00Лига чемпионовГрупповой этапОлимпиакос— : —Црвена ЗвездаНачало в 15:00Еще 3Кубок Испании1/64 ФиналаУД Логроньес— : —Марино ЛуанкоНачало в 13:00Чемпионшип АнглииСуонси— : —БлэкбернНачало в 14:45Чемпионшип АнглииБирмингем— : —Куинз Парк РейнджерсНачало в 14:45Еще 4Весь футболрекламаЖурналистка из США: WADA не является легитимным судьёйЖурналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России. «Олимпийским играм нужен старт с чистого листа.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Джек Робертсон: «ВАДА теперь больше подходит клеймо комнатной собачки России»Джек Робертсон, занимавшийся расследованием системы применения допинга в России, отреагировал на решение ВАДА, согласно которому российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом.рекламаУральский Халк высказался о популярности Федора ЕмельяненкоИзвестный российский боец Иван Штырков высказал оригинальное мнение о популярности Федора Емельяненко, заявив о том, что настоящая известность к легендарному тяжеловесу пришла всего пять лет назад.