«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов с целью расторгнуть контракт

Нападающий Илья Ковальчук помещен на драфт отказов. Об этом сообщает официальный сайт «Лос-Анджелеса». «Лос-Анджелес» выполнил эту процедуру для расторжения контракта с россиянином.