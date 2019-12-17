НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира15 новых допинговых дел открыто после перепроверки данных Московской лабораторииЗагитова встала в пару и собралась в Госдуму от КПРФ. Как Ургант шутил про фигуристку«А Цветаевой слабо ответить?» Плющенко иронично ответил хореографу группы ТутберидзеСебастьян Самуэльссон: «Идеальная мужская эстафетная четверка? Бе, Фуркад, Дестье и я»«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира«Фламенго» стал первым финалистом клубного чемпионата мира.рекламаГоловин – в заявке «Монако» на матч Кубка лиги с «Лиллем»В матче 1/8 финала Кубка французской лиги "Монако" на поле домашнего стадиона "Луи II" сыграет с "Лиллем". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим объявил заявку на предстоящее противостояние.«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лигиТАСС, 18 декабря. "Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов с целью расторгнуть контрактНападающий Илья Ковальчук помещен на драфт отказов. Об этом сообщает официальный сайт «Лос-Анджелеса». «Лос-Анджелес» выполнил эту процедуру для расторжения контракта с россиянином.«Реал» объявил заявку на игру против «Барселоны»Мадридский «Реал» назвал имена 19 футболистов, которые смогут принять участие в перенесенном матче 10-го тура испанской примеры против «Барселоны».Татьяна Тарасова — на просьбу прокомментировать слова команды Тутберидзе: Идите к чертовой матери все вместе взятыеЗаслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на просьбу прокомментировать конфликт с командой тренера Этери Тутберидзе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ГерманииВердер0 : 5Майнц 05ЗавершёнЧемпионат ГерманииАугсбург3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ГерманииУнион (Берлин)0 : 2ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)3 : 3РБ ЛейпцигЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаПлимут Аргил0 : 1Бристоль РоверсЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаЛеальтад0 : 1КадисЗавершёнКубок Испании1/64 ФиналаКорухо4 : 5МирандесЗавершёнЕще 23Кубок английской лигиЧетвертьфиналАстон Вилла5 : 0ЛиверпульЗавершёнВесь футболрекламаУткин: Тутберидзе сеет абсолютную ненавистьИзвестный футбольный комментатор Василий Уткин не остался в стороне от противостояния Татьяны Тарасовой и Этери Тутберидзе в рамках фигурного катания.НХЛ. Записи матчейНью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир Торонто — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:15Даллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:35:00Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир 02:46:00Коламбус — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:25Флорида — Оттава Яндекс.Эфир 02:48:30Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:46:50Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:00Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир 02:32:15Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:05Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир Защитник сборной России по хоккею хочет получить канадское гражданствоПроцесс находится на завершающей стадии. Защитник сборной России и «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев подал документы на канадское гражданство. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».реклама