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Тарасова жёстко ответила на критику Федерации фигурного катания Германии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критику спортивного директора немецкой федерации Удо Дёнсдорфа, который считает, что юный возраст российских спортсменок, выступающих в элите фигурного катания, не идёт спорту на пользу.

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.

Президент «Аккрингтона» о словах Клоппа про Кубок Англии: «Юрген, „Ливерпуль“, вы позорите себя и убиваете турнир»

Президент «Аккрингтон Стэнли» Энди Холт раскритиковал тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за решение выставить молодежь на переигровку Кубка Англии против «Шрусбери».
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