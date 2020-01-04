Менеджер Хабиб: «Конора нет на нашем радаре»

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается проводить реванш с Конором МакГрегором, несмотря на то, что президент промоушена Дана Уайт видит такой бой во второй половине 2020 года.