Спортивные итоги-2019: в первых рядах - герои Пхенчхана и участники Рио

Уходящий год, по зрелому размышлению, можно отнести к среднестатистическим В нём не было Олимпиады, но зато спортсмены соревновались на двух Универсиадах, к которым в Татарстане теперь особое внимание.