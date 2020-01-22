Сульшер объяснил несостоявшийся переход Холанда в «Манчестер Юнайтед»

Диско, виски и футбол. «Ибица» чуть не выбила «Барселону» из Кубка Испании, и это – только начало

Ещё несколько лет назад Ибица ассоциировалась исключительно с ночными клубами. 22 января 2020 года всё изменилось. Местная команда чуть не выбила «Барселону» из Кубка Испании и грозится выйти в Ла Лигу.