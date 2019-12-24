Чехия U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2019 года

Чехия Перед стартом Молодежного чемпионата мира чехи провели два поединка в декабре. В одной встрече они сразились со сборной Швеции. Этот матч команда провалила.