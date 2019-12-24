НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКавани согласовал с «Атлетико» контракт на 12 млн евро в годВ МОК не знают, когда вступят в силу санкции против РоссииОвечкин отметил Рождество с Трампом и подарил ему свитерФедор Емельяненко назвал главную сильную сторону ДжексонаСупруга Шумахера выступила с обращением к болельщикам перед годовщиной аварии мужаКавани согласовал с «Атлетико» контракт на 12 млн евро в годНападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико».рекламаПутин сыграл в предновогоднем хоккейном матче на Красной площадиПрезидент Российской Федерации Владимир Путин в составе команде известных отечественных хоккеистов принял участие в хоккейном матче Ночной лиги, приуроченном к Новому году.Определены полные составы команд на Матч звезд КХЛКХЛ объявила полный состав участников ФОНБЕТ Матча Звезд КХЛ-2020, который состоится 18 и 19 января 2020 года в Москве. Напомним, что выбор игроков традиционно проходил в три этапа.В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккеюХоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.Два дня до старта. Как фигурист Дмитрий Алиев готовится к чемпионату РоссииНовогодний подарок всем любителям фигурного катания — послезавтра в Красноярске начнется первый соревновательный день чемпионата России. Откроют турнир мужчины-одиночники.Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с БулановойБывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболреклама«Не спит и не ест». Навка рассказала о подготовке Загитовой к шоуОлимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о напряженной подготовке к премьере ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир