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Журналист Сергей Егоров: «Иван Игнатьев перейдёт в „Рубин“»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев близок к переходу в «Рубин», сообщает журналист Сергей Егоров. Сегодня 20-летний игрок проходит медосмотр в Казани, после которого подпишет долгосрочный контракт.
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