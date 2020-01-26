ЦСКА в восьмой раз выиграл дивизион Тарасова, «Йокерит» вышел в плей-офф

ЦСКА гарантировал себе первое место в дивизионе Тарасова благодаря победе над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это достижение покорилось армейцам в восьмой раз.