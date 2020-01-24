ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче

Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании. Игра в Кампоаморе завершилась со счетом 2:0. Дубль сделал Арнор Сигурдссон (5-я и 12-я минуты).