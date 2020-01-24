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Прядкин устроил банкет после «переизбрания» на пост главы РПЛ

Алексей Филиппов / РИА Новости Как стало известно РЕН ТВ, спортивный функционер Сергей Прядкин успел отпраздновать свое переизбрание на пост президента РПЛ до решения Российского футбольного союза (РФС) признать выборы нелигитимными.
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