Биатлонист Гараничев не выступит в смешанных эстафетах на этапе КМ в Поклюке

Российский биатлонист Евгений Гараничев не будет включён в состав национальной команды на смешанные эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.