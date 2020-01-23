«Припаркуем 3 автобуса у ворот». Холанд так крут в «Боруссии», что рождает новые мемы

Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» всего три недели назад. Но норвежский янгстер уже штампует голы. Притом 19-летний форвард сыграл за Дортмунд… один матч.