Надаль попал мячом в лицо болгёрл, после чего извинился и поцеловал её. ВИДЕО

Sport.ru/ Теннис. Один из главных претендентов на победу в мужской сетке Australian Open-2020 Рафаэль Надаль в ходе сегодняшнего поединка Федерико Дельбониса, который завершился победой испанца, запустил мяч прямо в лицо болгёрл, работавшей на матче.