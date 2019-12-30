«Тур де Ски». 3-й этап. Непряева, Йохауг, Остберг, Андерссон пробегут коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км

31 декабря в итальянском Тоблахе в рамках третьего этапа «Тур де Ски» пройдет женская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км. Лыжные гонки «Тур де Ски» 3-й этап Тоблах, Италия Женщины 10 км, свободный стиль Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на канале Eurosport 2. Старт-лист 3. Майя Далквист (Швеция) 4. Рагнхиль Хага (Норвегия)...