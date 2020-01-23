«Спартак» и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Спартак» и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 мартаРоссийские ватерполистки вышли в финал чемпионата ЕвропыАлександра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную коронуЧемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском ГрацеСборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады«Спартак» и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 мартаСтали известны даты и время матчей четвертьфинала Кубка России по футболу. Как сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги, московское дерби "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых и начнется в 19:30 по московскому времени.реклама«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»"Ак Барс" по буллитам одолел уфимский "Салават Юлаев" в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани закончилась со счетом 3:2 Б. Стоит отметить, что победный послематчевый бросок в принципиальном противостоянии реализовал Джастин Азеведу.СМИ: «Динамо» согласовало трансфер Комличенко за €3,5 млнПо информации источника, сумма трансфера составит €3,5 млн, а сам игрок подпишет контракт на 4,5 года.Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вестиОтец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com. Сообщается, что Жиль Клод отправился кататься на снегоходах в горы вместе с группой из восьми человек.СКА забросил семь шайб «Барысу»Хоккеисты санкт-петербургского СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Барыс» из Казахстана. Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.Черчесов считает аренду Кокорина в «Сочи» разумным решениемГлавный тренер национальной команды поделился мнением относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным. Напомним, "Сочи" официально объявил о том, что футболист перешел в команду на правах аренды до конца сезоне.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон0 : 1ЛиверпульПерерывКубок Испании1/16 ФиналаРайо Вальекано0 : 0БетисПерерывКубок Испании1/16 ФиналаБадахос2 : 1ЭйбарПерерывКубок Испании1/16 ФиналаКультураль Леонеса0 : 0АтлетикоПерерывКубок Испании1/16 ФиналаМирандес2 : 1СельтаЗавершёнКубок Испании1/16 ФиналаЭбро0 : 1ЛеганесЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаEни Малатьяспор2 : 1СивасспорЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаДенизлиспор2 : 02 : 4 ПТрабзонспорПобеда по пенальтиЕще 1Весь футболрекламаБорис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.НХЛ. Записи матчей02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Исмаилов записал обращение к Александру ЕмельяненкоРоссийский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.реклама