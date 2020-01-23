«Спартак» и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта

Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com. Сообщается, что Жиль Клод отправился кататься на снегоходах в горы вместе с группой из восьми человек.