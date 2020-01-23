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«Спартак» и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта

Стали известны даты и время матчей четвертьфинала Кубка России по футболу. Как сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги, московское дерби "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых и начнется в 19:30 по московскому времени.
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«Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби»

"Ак Барс" по буллитам одолел уфимский "Салават Юлаев" в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани закончилась со счетом 3:2 Б. Стоит отметить, что победный послематчевый бросок в принципиальном противостоянии реализовал Джастин Азеведу.

Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com. Сообщается, что Жиль Клод отправился кататься на снегоходах в горы вместе с группой из восьми человек.

СКА забросил семь шайб «Барысу»

Хоккеисты санкт-петербургского СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Барыс» из Казахстана. Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 7:4 в пользу хозяев.

Черчесов считает аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением

Главный тренер национальной команды поделился мнением относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным. Напомним, "Сочи" официально объявил о том, что футболист перешел в команду на правах аренды до конца сезоне.
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Денизлиспор
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Трабзонспор
Победа по пенальти
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Весь футбол
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Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.

НХЛ. Записи матчей

02:38:45
Миннесота — Детройт
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02:43:25
Коламбус — Виннипег
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02:45:00
Чикаго — Флорида
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02:37:50
Филадельфия — Питтсбург
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02:41:45
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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02:35:10
Бостон — Вегас
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02:37:30
Каролина — Виннипег
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02:38:52
Миннесота — Флорида
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02:42:34
Колорадо — Детройт
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02:35:05
Чикаго — Виннипег
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02:24:40
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
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02:46:20
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:39:30
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
02:36:10
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
02:39:45
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:20
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:57:30
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
02:44:30
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
02:38:10
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:26:40
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:10
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
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