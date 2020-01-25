Синицина и Кацалапов принесли России первое за 7 лет золото чемпионата Европы в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Эта победа стала для России первой за семь лет в танцах на льду.