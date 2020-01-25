НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Синицина и Кацалапов принесли России первое за 7 лет золото чемпионата Европы в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина – Никита Кацалапов выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Эта победа стала для России первой за семь лет в танцах на льду.

Гризманн и Месси — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Валенсией». Черышев не сыграет из-за травмы

Каталонская «Барселона» и «Валенсия» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Испании. Напомним, российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев не сыграет в матче.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Алавес
0 : 1
Вильярреал
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Испании
Эспаньол
1 : 1
Атлетик Бильбао
Завершён
Чемпионат Испании
Валенсия
2 : 0
Барселона
Завершён
Еще 1
Чемпионат Германии
Бавария
2 : 0
Шальке-04
Перерыв
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
2 : 0
Аугсбург
Завершён
Еще 4
Чемпионат Италии
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Италии
СПАЛ
1 : 3
Болонья
Завершён
Еще 1
Чемпионат Франции
Марсель
0 : 0
Анже
Завершён
Еще 5
Весь футбол
реклама

реклама