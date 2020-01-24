Кириос выиграл самый длинный матч в карьере и впервые за 2 года вышел во вторую неделю «Шлема»

Австралиец Ник Кириоса в на Australian Open обыграл Карена Хачанова – 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 7:6. Матч продолжался 4 часа и 36 минут и стал самым длинным в карьере австралийца.