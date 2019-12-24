Теофимо Лопес: В апреле вы увидите, как я побью Ломаченко

22-летний чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес по-прежнему уверен в том, что он может победить чемпиона WBA и WBO в этом весе Василия Ломаченко, считающегося одним из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории.