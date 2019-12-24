В «Локомотиве» сообщили о серьезных изменениях в составе

ХК «Локомотив» сообщает об изменениях, произошедших сегодня, 23 декабря, в составе основной команды Клуба: В результате обмена с ХК «Ак Барс» состав нашей команды пополнил нападающий Владимир Ткачёв, хорошо известный болельщикам не только по играм за казанский клуб, но и за национальную сборную России.