НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГлушаков не смог назвать явного лидера в «Спартаке»Кадыров не сомневается в победе над Александром ЕмельяненкоРФС пересмотрел наказание Гинеру за оскорбление ЕгороваГуберниев – Тихонову: пилите, Шура, пилите… Они золотые!Судей, отдавших победу Кудряшову, дисквалифицировали на полтора годаГлушаков не смог назвать явного лидера в «Спартаке»Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков, выступающий за грозненский "Ахмат", не смог назвать явного лидера в московской команде, передает Sport24.рекламаВидео: организаторы матча КХЛ в Давосе перепутали гимн РоссииОрганизаторы выставочного матча Континентальной хоккейной лиги между уфимским "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом" в швейцарском Давосе перепутали гимн России.Миронова, Куклина, Юрлова, Резцова и Старых выступят на январских этапах Кубка мираКомментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» огласил состав женской сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира.Дзюбу признали лучшим футболистом года в РоссииРоссийский футбольный союз определился с фаворитом сезона. Как стало известно в понедельник, 23 декабря, зенитовца Артёма Дзюбу признали лучшим футболистом года в России.«Спартак» признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионовРИА Новости/Алексей Филиппов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составили рейтинг лучших команд в истории Лиги чемпионов - главного континентального турнира на клубном уровне.Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра ЕмельяненкоГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. «Добрый вечер всем!ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаСК РФ утверждает, что московскую базу данных удаленно посещали из США и ГерманииСледственный комитет России утверждает, что база данных Московской антидопинговой лаборатории удаленно посещалась с IP-адресов, зарегистрированных в США и Германии.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Как голосовал генеральный секретарь РФС Александр Алаев при определении лучшего игрока РоссииСегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?рекламаВ «Локомотиве» сообщили о серьезных изменениях в составеХК «Локомотив» сообщает об изменениях, произошедших сегодня, 23 декабря, в составе основной команды Клуба: В результате обмена с ХК «Ак Барс» состав нашей команды пополнил нападающий Владимир Ткачёв, хорошо известный болельщикам не только по играм за казанский клуб, но и за национальную сборную России.