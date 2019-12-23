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«Салават Юлаев» и «Ак Барс» вновь сойдутся на льду – прямая трансляция 23 декабря на Маяке!

Хоккейных болельщиков ждёт жаркое завершение года. «Салават Юлаев» и «Ак Барс» вновь сойдутся на льду. Вынесенный матч регулярного чемпионата КХЛ пройдёт в швейцарском Давосе 23 декабря.
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