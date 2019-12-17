Кубок мира. Эстафета. Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне, Россия проиграла больше двух минут

Сборная Норвегии была быстрейшей на лыжне в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Россия – 5-я с отставанием больше двух минут.