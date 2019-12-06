«Ньюкасл» обыграл «Шеффилд» в матче чемпионата Англии

«Ньюкасл» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла 5 декабря в Шеффилде и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.