Брэд Маршан — о неудачном буллите: «Я просто промахнулся. Тяжело проигрывать вот так»

Форвард «Бостона» Брэд Маршан рассказал о причинах неудачного исполнения буллита в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:6 Б). Маршан при исполнении буллита еле коснулся шайбы и проехал мимо нее в центральном круге.