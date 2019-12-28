НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоналду после завершения карьеры хочет стать голливудским актеромПидручный и Меркушина заняли второе место в Рождественской гонкеСборная России проиграла Чехии в дебютном матче МЧМ-2020Александр Шлеменко: «В поединке Емельяненко и Кадырова никто понарошку драться не будет»Алексей Слепов: «В критерии отбора не заглядывал и не буду. Это не мое дело»Роналду после завершения карьеры хочет стать голливудским актеромНападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал понять, что уже сейчас думает о жизни после футбола. По его словам, он мечтает стать актером в Голливуде.рекламаРоссийские хоккеисты отказались пожимать руку капитану канадской молодежкиНа проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет, сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной, одержанной россиянами над канадцами в формате молодежного первенства мира.Фигуристка Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекордаАнна Щербакова стала чемпионом России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. 15-летняя российская фигуристка во второй раз подряд завоевала золотую медаль чемпионата России.Устюгов выиграл первый этап «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем стартового этапа многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". В субботу состоялся стартовый этап престижной лыжной многодневной гонки "Тур де Ски".Жардима уволят из «Монако» завтраГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим в воскресенье покинет монегаскский клуб, сообщает Monaco-Matin. По информации источника, 45-летний португалец проведет последнюю тренировку.Вес взят: Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 кгПроцедура взвешивания бойцов смешанных единоборств прошла накануне боя, который состоится в японской Сайтаме 29 декабря.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаПанарин набрал 3 очка в матче с «Каролиной» и стал его 1-й звездойФорвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:3) и был признан его первой звездой.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир