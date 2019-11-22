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Гости пропустили гол уже на 12-й минуте и сумели отыграться лишь во втором тайме.рекламаФигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии, Загитова – третьяВ японском Саппоро продолжается заключительный в нынешнем сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию.Видео: фанаты выбежали на поле и устроили взбучку футболистам «Факела»Болельщики устроили перепалку с футболистами "Факела" после поражения команды в матче Футбольной национальной лиги.Цыплаков: во главе ВФЛА должен стоять авторитетный человек со связямиВсероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) должен возглавить авторитетный человек с большими связями и финансовыми возможностями, считает чемпион Европы-2015 в помещении в прыжках в высоту Даниил Цыплаков.Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Рубином»Гол Артема Дзюбы принес «Зениту» победу над «Рубином» в матче Российской премьер-лиги, передает «МИР 24» со ссылкой на ТАСС. Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани.Де Брёйне сравнял счёт в матче с «Челси», одурачив вратаря рикошетом. ВидеоВ матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси» хозяева на 28-й минуте сравняли счёт — 1:1. Гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииОренбург1 : 2АхматЗавершёнЧемпионат РоссииРубин1 : 2ЗенитЗавершёнЧемпионат РоссииДинамо2 : 1РостовЗавершёнЧемпионат АнглииВест Хэм2 : 3ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион0 : 2ЛестерЗавершёнЕще 6Чемпионат ИспанииРеал3 : 1Реал СосьедадИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЛеганес1 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 4БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаЖеребьевка Евро-2020: Россия сыграет с Бельгией в Питере, с Данией – в КопенгагенеВ штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка, касающаяся выступления сборной России в финальном турнире чемпионата Европы 2020 года.НХЛ. 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