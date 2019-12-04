НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЦСКА сделал предложение по форварду сборной СловакииТренер упавшей с высоты гимнастки назвала виновных и заявила о шантажеАлександр Емельяненко: «У Хабиба нет шансов на победу в бою с Флойдом Мейвезером»Бах: нет причин сомневаться в заявлениях WADA по манипуляциям данныхОвечкин использовал паяльную лампу на матче против «Лос-Анджелеса» из-за наклейкиЦСКА сделал предложение по форварду сборной СловакииМартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.рекламаСамарин выступит пятым в короткой программе Финала Гран-при, Алиев - 3-мРоссийский фигурист Александр Самарин выступит пятым, предпоследним номером, в короткой программе в финале Гран-при, который пройдет в итальянском Турине.Слуцкий может возглавить греческий АЕКЭкс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».Тамара Воронина: «Ставила перед собой задачу работать на рубеже, но, к сожалению, допустила промахи»Российская биатлонистка Тамара Воронина подвела итоги выступления в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.«Арсенал» пропустил второй гол от «Брайтона» после классной подрезки Мопе. ВидеоВ заключительном матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион» гости вновь вышли вперёд на 80-й минуте, сделав счёт 2:1. Отличился нападающий Ниль Мопе.«Самый тупой заголовок из тех, что я видел». Лукаку и Смоллинг отреагировали на первую полосу издания Corriere dello SportФутболисты Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг прокомментировали инцидент с обложкой итальянского издания Corriere dello Sport перед матчем между «Интером» и «Ромой».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 2Ньюкасл ЮнайтедЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнКубок Италии1/16 ФиналаПарма2 : 1ФрозинонеЗавершёнКубок Италии1/16 ФиналаКальяри2 : 1СампдорияЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор2 : 1Газиантеп ББЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор3 : 2МанисаЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду3 : 5ДенизлиспорЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаРизеспор3 : 2СамсунспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаКарерра может возглавить АЕКЭкс-главный тренер «Спартака» – основной претендент на то, чтобы возглавить АЕК, увтерждает Sport-FM. Переговоры между сторонами уже ведутся.НХЛ. Записи матчейКалгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Джеймс: был счастлив всего секунду, забив победный мяч «Жальгирису»Защитник ЦСКА Майк Джеймс заявил РИА Новости, что после своего победного броска в игре Евролиги с "Жальгирисом" был счастлив всего одну секунду, после чего вспомнил, как плохо играл почти весь матч.рекламаМорозов выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров брассомРоссиянин Владимир Морозов показал лучшее время на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы на короткой воде в Глазго. Он преодолел дистанцию за 25,51 секунды, что является рекордом Европы.