Джеймс: был счастлив всего секунду, забив победный мяч «Жальгирису»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс заявил РИА Новости, что после своего победного броска в игре Евролиги с "Жальгирисом" был счастлив всего одну секунду, после чего вспомнил, как плохо играл почти весь матч.