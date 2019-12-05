Ученица Тутберидзе Валиева объяснила ошибку, выбившую ее из тройки

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свою ошибку на тройном риттбергере во время исполнения короткой программы в рамках финала юниорского Гран-при в Турине.