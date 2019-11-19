О боли, дружбе и терпении. Лучшие цитаты Евгении Медведевой в её день рождения

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева празднует 20-летие. Несмотря на юный возраст, спортсменка завоевала все главные международные награды — кроме олимпийского золота.