НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемНазван состав сборной России на матч с Сан-МариноОтбор Евро-2020 завершен. 20 команд вышли в финальную частьНокаут, который поразил весь мир: ветеран UFC сражен ударом «раскат грома»Гран-при Японии по фигурному катанию: расписание и трансляции«Тоттенхэм» объявил об отставке ПочеттиноНазван состав сборной России на матч с Сан-МариноМатч пройдет во вторник, 19 ноября, в мальтийском городе Ла-Валетта. Время начала встречи – 22:45 мск.рекламаБолельщики на матче Сан-Марино — Россия оскорбляют ДзюбуРоссийские болельщики на матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле скандируют оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы.Рублев вывел вперед сборную России в противостоянии с Испанией на Кубке ДэвисаРоссийский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута на Кубке Дэвиса. Россиянин уступил сопернику в первом сете, затем обыграл Баутиста-Агута во втором.Россия может остаться без чемпионата Европы по футболу? Победа над Сан-Марино не помоглаСегодня, 20 ноября, сборная России по футболу на выезде с разгромным счетом обыграла Сан-Марино (5:0) в заключительном матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.«Тоттенхэм» уволил главного тренера Маурисио Почеттино14-е место в АПЛ – совсем не то, на что рассчитывали владельцы «Тоттенхэма». Подробнее – в обзоре новостей дня.Кокорин подарил своему адвокату мяч с автографом в знак благодарностиТатьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделилась фотографией с подарком от футболиста. Он подарил ей мяч с автографом.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраКвалификация Евро-2020Групповой этапСловакия2 : 0АзербайджанЗавершёнКвалификация Евро-2020Групповой этапУэльс2 : 0ВенгрияЗавершёнКвалификация Евро-2020Групповой этапНидерланды5 : 0ЭстонияЗавершёнЕще 7Кубок Англии1/128 ФиналаИстлей3 : 0СтаурбриджЗавершёнКубок Англии1/128 ФиналаЭксетер Сити1 : 0Кембридж ЮнайтедЗавершёнЕще 8Кубок Франции1/128 ФиналаБургуан Жальё0 : 2ВильфраншЗавершёнКубок Франции1/128 ФиналаТулуза Родео0 : 1КоломьерЗавершёнТоварищеские матчиХорватия2 : 1ГрузияЗавершёнВесь футболрекламаОвечкин вышел на третье место в гонке снайперов НХЛФорвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов текущего сезона.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас – Торонто Яндекс.Эфир Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Детройт – Оттава Яндекс.Эфир Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:20Чикаго – Баффало Яндекс.Эфир 02:53:00Вегас – Калгари Яндекс.Эфир 02:42:13Сан-Хосе — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:13Ванкувер — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:58Нэшвилл — Чикаго Яндекс.Эфир 02:38:08НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Торонто Яндекс.Эфир 02:46:20Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 03:11:00НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:44:25Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:54:20Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:50:03Бостон – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:23Лос-Анджелес — Вегас Яндекс.Эфир 02:42:15Тампа-Бэй — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:23Эдмонтон — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:20Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:05Миннесота — Каролина Яндекс.Эфир 02:31:40Оттава – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:15Торонто – Бостон Яндекс.Эфир 02:44:50Нью-Джерси – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:23Вашингтон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:56:01Коламбус – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:30Лос-Анджелес – Детройт Яндекс.Эфир 02:39:50Ванкувер – Даллас Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс Яндекс.Эфир 02:46:00Эдмонтон – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:40Миннесота – Аризона Яндекс.Эфир 02:56:50Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида – Виннипег Яндекс.Эфир 02:51:30Баффало – Каролина Яндекс.Эфир 02:46:16Вегас – Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:10Калгари – Даллас Яндекс.Эфир 02:58:15Филадельфия – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:31:00Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Яндекс.Эфир 02:39:00Нью-Джерси – Оттава Яндекс.Эфир О боли, дружбе и терпении. Лучшие цитаты Евгении Медведевой в её день рожденияДвукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева празднует 20-летие. Несмотря на юный возраст, спортсменка завоевала все главные международные награды — кроме олимпийского золота.реклама