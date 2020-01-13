НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВ «Барселоне» официально сменился тренерСтал известен гонорар Загитовой за шоу «Спящая красавица»Экс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом ГуберниеваКамару Усман: «У Серроне есть больше способов победить Конора»«Оскорбивший» Эрдогана бомбардир Шукюр сообщил о работе таксистом в СШАВ «Барселоне» официально сменился тренерЧемпион Испании "Барселона" сменила главного тренера. Эрнесто Вальверде оставил свой пост, а его место занял Энрике (Кике) Сетьен.рекламаОвечкин забросил две шайбы в ворота «Каролины»В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:0 обыграл "Каролину Хэррикейнз". Обе шайбы забросил Александр Овечкин.ЦСКА: Гончаренко взял 25 игроков на сбор в ИспаниюВо вторник, 14 января, ЦСКА отправился в Испанию. Там армейцев ждут все три учебно-тренировочных сбора. Главный тренер Виктор Гончаренко взял на сборы 25 футболистов, информирует официальный сайт ЦСКА.Филиппов: россияне снова не показали внятную игру на крупном турниреМужская сборная России снова не может продемонстрировать поставленный гандбол на очередном крупном турнире, заявил РИА Новости 14-кратный чемпион страны, бывший игрок национальной сборной Василий Филиппов.Макгрегор хочет стать чемпионом мира по боксуИрландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет завоевать титул чемпиона мира по боксу. «Я бы мог боксировать с Полом Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую.«Монако» дважды отыгрывался и сыграл вничью с «ПСЖ» в Лиге 1В центральном матче 20-го тура французской Лиги 1 встречались «ПСЖ» и «Монако».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи— : —ПеруджаНачало в 09:00Кубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул— : —КыркларелиспорНачало в 08:00Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаСекундант нокаутировал грузинского борца в ходе массовой драки на турнире в Турции. ВидеоНа международном турнире по борьбе в Стамбуле (Турция) произошла массовая драка. Её инициаторами стали грузин Зураб Эрбоцанашвили и представитель Украины Хасан Закариев.НХЛ. Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Шарапова и Зигемунд не смогли доиграть матч в Австралии из-за дымаРоссиянка Мария Шарапова и немка Лаура Зигемунд не смогли доиграть и соответственно определить победителя в матче выставочного турнира в Куйонге (пригород Мельбурна). Причина — дым и сильная жара.реклама