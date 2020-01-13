Макгрегор хочет стать чемпионом мира по боксу

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил, что хочет завоевать титул чемпиона мира по боксу. «Я бы мог боксировать с Полом Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую.