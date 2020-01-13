Макгрегор ожидает получить 80 миллионов долларов за бой с Серроне. Это больше, чем за поединок с Хабибом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, какой он получит гонорар за поединок с американским бойцом Дональдом Серроне.