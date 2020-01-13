Макгрегор: побью Серроне, даже если буду болен

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пообещал победить американского спортсмена Дональда Серроне, даже если будет болен. Бой Макгрегора и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе.