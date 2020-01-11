«Пацаны на колени падали». Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал о забавных историях с участием своего экс-партнера по команде Александра Алиева. «Алиев приезжал на базу с шестью охранниками.