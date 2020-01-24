Фигуристки из РФ заняли весь пьедестал чемпионата Европы

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, проходящем в австрийском Граце. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что Алена Косторная взяла золото в женском одиночном катании.