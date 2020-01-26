Комличенко наконец-то вернется в Россию. Что даст «Динамо» его трансфер?

Николай Комличенко переходит в «Динамо». «Млада-Болеслав» подтвердил, что нападающий сборной России отправился в Москву для завершения своего трансфера. «Коля сейчас работает над предложением.