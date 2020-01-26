НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

Комличенко наконец-то вернется в Россию. Что даст «Динамо» его трансфер?

Николай Комличенко переходит в «Динамо». «Млада-Болеслав» подтвердил, что нападающий сборной России отправился в Москву для завершения своего трансфера. «Коля сейчас работает над предложением.

Сергей Семак: Обсудим вопрос Бауржана Исламхана с руководством «Зенита» сегодня

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в товарищеском матче от «Ред Булл Зальцбург» (3:6) рассказал о новичке команды, казахстанском полузащитнике Бауржане Исламхане, который находится на просмотре.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Эспаньол
1 : 1
Атлетик Бильбао
Завершён
Чемпионат Испании
Валенсия
2 : 0
Барселона
Завершён
Чемпионат Испании
Алавес
1 : 2
Вильярреал
Завершён
Еще 1
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
2 : 0
Аугсбург
Завершён
Чемпионат Германии
Вольфсбург
1 : 2
Герта
Завершён
Еще 4
Чемпионат Италии
СПАЛ
1 : 3
Болонья
Завершён
Чемпионат Италии
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
Завершён
Еще 1
Чемпионат Франции
Марсель
0 : 0
Анже
Завершён
Еще 5
Весь футбол
реклама

Президент «Оренбурга»: Прядкин обладает высоким авторитетом

Нынешний глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин обладает высоким авторитетом, при выборах просто нужно соблюсти все необходимые процедуры, заявил РИА Новости президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев.
реклама

Медведев: участие Кокорина в матче с «Ред Булл» поможет ему набрать форму

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему форвард Александр Кокорин, который был арендован «Сочи», вышел на поле в составе «сине-бело-голубых» в товарищеском матче против «Ред Булл Зальцбург».