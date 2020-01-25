Медведев: участие Кокорина в матче с «Ред Булл» поможет ему набрать форму

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему форвард Александр Кокорин, который был арендован «Сочи», вышел на поле в составе «сине-бело-голубых» в товарищеском матче против «Ред Булл Зальцбург».