«Вест Хэм» уволил Пеллегрини с поста главного наставника клуба

Джервонта Дэвис со второй попытки уложился в вес перед боем с Гамбоа

И устроил потасовку во время битвы взглядов.Джервонта Дэвис со второй попытки уложился в вес перед поединком за титул регулярного чемпиона WBA в легком весе с Юриоркисом Гамбоа.